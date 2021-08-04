У Житомирі на Крошні зіштовхнулись скутер та легковик, водія двоколісника забрала "швидка"

У Житомирі на Крошні зішвтохнулись скутер та легковик, внаслідок ДТП водія двоколісника з місця аварії забрала "швидка", цю інформацію кореспонденту Замкової гори підтвердив пресофіцер патрльної поліції області Ігор Іванюк.
Аварія сталась сьогодні вранці у районі "Баби Іри". Зіштовхнулись скутер та легковик Citroen. Внаслідок ДТП травми отримав керманич скутера 1955 року народження, з міця ДТП його забрала "швидка".
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