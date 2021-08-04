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На Житомирщині фірма, яка за 8 років не змогла побудувати хірургічний корпус лікарні, незаконно заволоділа бюджетними коштами у розмірі 600 тис грн

За процесуального керівництва Новоград-Волинської окружної прокуратури генеральному директору приватного товариства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службовому підробленні офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора.

За даними слідства, луцьке приватне товариство, відповідно до укладеного з Новоград-Волинським міськрайонним територіальним медоб’єднанням договору, зобов’язалося спорудити протягом 2012 -2014 років хірургічний корпус лікарні за бюджетні кошти на загальну суму 54,5 млн грн.

У подальшому строк дії договору неодноразово продовжувався, проте підрядник так і не спромігся протягом майже восьми років збудувати приміщення, у зв’язку з чим у 2020 році йому відмовлено у продовженні строку дії договору. Натомість новий договір укладено з іншим підприємством.

Разом з цим встановлено, що генеральний директор луцького товариства, зловживаючи службовим становищем, впродовж тривалого часу (2012-2018 рр) підписував та завіряв печаткою офіційні документи – акти приймання виконаних будівельних робіт - з недостовірними даними, що призвело до завищення вартості будівництва.

Унаслідок такого службового підроблення цьому товариству із бюджету зайво перераховано понад 586 тис. грн, якими заволодів генеральний директор.

Незаконні оборудки з використанням бюджетних коштів у квітні 2019 року викрито завдяки спільним діям прокуратури та Управління Служби безпеки України в області.

Наразі подано клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваного – легковий та вантажний автомобілі.

Також окружною прокуратурою заявлено позов про стягнення із підрядника завданої державним інтересам та територіальній громаді шкоди на зазначену суму.
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