За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 20 нових випадків Covid-19
- 04.08.2021, 09:12,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 27 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 04.08.2021 (за минулу добу – 03 серпня) зареєстровано 20 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88900 випадків захворювання, 86831 людина одужала, 1807 випадків закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-