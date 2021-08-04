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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 20 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 27 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли двоє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 04.08.2021 (за минулу добу – 03 серпня) зареєстровано 20 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88900 випадків захворювання, 86831 людина одужала, 1807 випадків закінчились летально.
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