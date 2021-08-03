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На Житомирщині гадюка вкусила дівчину-підлітка, постраждала у реанімації

На Житомирщині гадюка вкусила дівчину-підлітка, постраждала у реанімаціїНа Овруччині гадюка вкусила дівчину-підлітка 2007 року народження, постраждала у реанімації, про це повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА, передає Замкова гора.

Інцидент трапився вчора, 2 серпня, в м. Овруч. Через укус гадюки до реанімаційного відділення міської лікарні потрапила дівчинка із с. Великий Кобилин, 2007 року народження.

Гадюка вкусила дитину за ногу в лісі під час збирання лісових ягід. Наразі вона перебуває ще в реанімаційному відділенні. Стан її здоров'я середньої тяжкості.
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