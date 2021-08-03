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У Житомирі нетверезий водій пропонував хабар патрульним, аби уникнути відповідальності

Водія, що керував автомобілем в стані сп'яніння та намагався уникнути відповідальності, патрульні передали слідчим, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

Цієї ночі під час патрулювання Київського шосе за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ.

Інспектори перевірили документи водія та, поспілкувавшись з останнім, помітили, що у керманича присутні ознаки наркотичного сп'яніння.

Патрульні запропонували водієві пройти перевірку на стан сп'яніння у медичному закладі, однак чоловік спробував уникнути відповідальності та запропонував поліцейським неправомірну вигоду.

На місце події патрульні викликали слідчих Житомирського районного управління поліції для подальшої фіксації та правової кваліфікації дій чоловіка.
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