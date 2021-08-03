За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 14 нових випадків Covid-19
- 03.08.2021, 09:11,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 14 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 03.08.2021 (за минулу добу – 02 серпня) зареєстровано 14 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88880 випадків захворювання, 86830 людей одужали, 1806 випадків закінчились летально.
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