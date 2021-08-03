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57-річному житомирянину повідомили про підозру у зберіганні дитячої порнографії

За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури жителю Житомира повідомлено про підозру у зберіганні з метою розповсюдження та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру, у тому числі дитячої порнографії, вчиненого повторно, а також в умисному зберіганні дитячої порнографії без мети розповсюдження (ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 301 та ч. 1 ст. 301-1 КК України). За даними слідства, незаконною діяльністю займався 57-річний житель Житомира, про це повідомили у пресслужбі прокуратури оласті, передає Замкова гора.

Зокрема, встановивши на свій ноутбук спеціальну програму для обміну інформацією між користувачами мережі Інтернет, надав 30 серверам доступ для пошуку та завантаження відеопродукції із вмістом порнографічного характеру, у тому числі і за участі дітей, які зберігалися на його комп’ютері.

Відтак підозрюваний, перебуваючи вдома, створив своєрідну "інтернет-порноіндустрію", яка функціонувала тривалий час, з липня 2020 по січень 2021 роки. Зловмисник займався активним пошуком порнографічної продукції, у тому числі відеофайлів, які містять дитячу порнографію, зберігав їх з метою розповсюдження і розповсюджував через спеціально встановлену програму.

Під час обшуку встановлено, що на персональному ноутбуці чоловік зберігав з метою розповсюдження майже 8,5 тис. графічних та відеофайлів, півтори сотні з яких містять дитячу порнографію.

Злочин викрито окружною прокуратурою спільно з відділом боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції в області.
Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції.
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