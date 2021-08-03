57-річному житомирянину повідомили про підозру у зберіганні дитячої порнографії

За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури жителю Житомира повідомлено про підозру у зберіганні з метою розповсюдження та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру, у тому числі дитячої порнографії, вчиненого повторно, а також в умисному зберіганні дитячої порнографії без мети розповсюдження (ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 301 та ч. 1 ст. 301-1 КК України). За даними слідства, незаконною діяльністю займався 57-річний житель Житомира, про це повідомили у пресслужбі прокуратури оласті, передає Замкова гора
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Зокрема, встановивши на свій ноутбук спеціальну програму для обміну інформацією між користувачами мережі Інтернет, надав 30 серверам доступ для пошуку та завантаження відеопродукції із вмістом порнографічного характеру, у тому числі і за участі дітей, які зберігалися на його комп’ютері.
Відтак підозрюваний, перебуваючи вдома, створив своєрідну "інтернет-порноіндустрію", яка функціонувала тривалий час, з липня 2020 по січень 2021 роки. Зловмисник займався активним пошуком порнографічної продукції, у тому числі відеофайлів, які містять дитячу порнографію, зберігав їх з метою розповсюдження і розповсюджував через спеціально встановлену програму.
Під час обшуку встановлено, що на персональному ноутбуці чоловік зберігав з метою розповсюдження майже 8,5 тис. графічних та відеофайлів, півтори сотні з яких містять дитячу порнографію.
Злочин викрито окружною прокуратурою спільно з відділом боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції в області.
Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції.