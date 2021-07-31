Колишньому директору "Житомирського облавтодору" повідомили про підозру у розтраті пального на 1,5 мільйони гривень

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури колишньому посадовцю облавтодору повідомлено про підозру у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України), про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора
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За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді директора державного підприємства "Житомирський облавтодор" та будучи зобов’язаним, у міру своїх посадових обов’язків, забезпечити збереження регіонального матеріального резерву з дизельного пального, допустив службову недбалість.
Унаслідок протиправних дій посадовця безпідставно, за відсутності відповідних документів щодо відчуження, у грудні 2018 року списано 93 500 літрів паливно-мастильних матеріалів (у виді талонів), а саме, бензину марки "MUSTANG" А-92 та дизельного пального цієї ж марки, які фактично перебували на відповідальному зберіганні приватного товариства, а також 6 тис. літрів дизельного пального, яке зберігалося в облавтодорі.
Відтак посадовець, відповідальний за збереження регіонального матеріального резерву, призначеного для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, допустив його втрату, заподіявши державі в особі Житомирської облдержадміністрації матеріальну шкоду майже на 1,5 млн грн.
Наразі прокуратурою готується позов про стягнення з фігуранта справи завданих державним інтересам збитків на зазначену суму.
Незаконні оборудки викрито прокуратурою спільно з Управлінням СБ України в області.