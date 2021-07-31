У Житомирі водоканал встановлює причину критичного вмісту марганцю у водосховищі "Відсічне"

Водоканал разом з Інститутом гідробіології встановлюватимуть причину високого вмісту марганцю у водосховищі. Про це сьогодні повідомив директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін на засіданні комісії з питань ТЕБ і НС, йдеться у повідомленні міської ради, передає Замкова гора
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Показники якості води у водосховищі "Відсічне" погіршилися через підвищення концентрації марганцю у водоймі. Для літнього сезону таке підвищення є характерним через високий температурний фон повітря та води, сезонні гідробіологічні та гідрохімічні процеси. Але такий критичний вміст спостерігається вперше. Цьогорічні результати вимірів показали десятикратне перевищення марганцю у порівнянні з попередніми роками. "Наразі його показник у водосховищі "Відсічне" становить 3.109 мг/л, тоді як влітку 2020 року він був на рівні 0,387мг/л. Через це значно змінилися колір та каламутність води, що призвело до побутових незручностей споживачів", - кажуть у водоканалі.
Працівники лабораторії встановили, що марганець домінує на дні водосховища, а поверхневий рівень води у межах норми.
Вже в понеділок, 2 серпня, представники Інституту гідробіології відберуть проби води та мулу з дна водосховища, проаналізують їх та нададуть відповідні рекомендації водоканалу. Причину появи марганцю мають встановити до кінця серпня. Для цього укладено договір з Інститутом гідробіології НАН України на проведення гідрохімічних досліджень річкової води, донних відкладів водосховища "Відсічне" та питної води.
Інша проблема – мул. Відсутність течії негативно вплинуло на здатність до самоочищення водосховища. Тому ситуацію погіршує ще й замулення. Наразі кількість мулу велика - від 1,5 до 2 м.
Готується звернення до обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій та Міністерства оборони України. Андрій Нікітін пояснює: "На території водосховища "Відсічне" розташована військова частина. Тому треба дозвіл від міністерства, щоб створити там майданчики, де буде вивантажуватися мул. Також має бути дозвіл на проїзд транспорту…"
На підприємстві зазначають: у резервуарах водоканалу вода наразі відповідає нормам, але в мережах водовідведення - забруднена. "Ситуації, коли перед будинком вода чиста й промита, а в будинку забруднена, непоодинокі. Тому треба організувати очистку і промивку внутрішньобудинкових систем", - наголошує директор підприємства. Спільно з ОСББ та управляючими компаніями будуть розроблені графіки з очистки внутрішньобудинкових мереж.
27 липня працівники водоканалу відкрили пожежні гідранти у 21-ій точці міста та промили всю міську мережу. Наразі щоночі продовжують процес промивання забруднених мереж відповідно до звернень споживачів.