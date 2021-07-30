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У Житомирському районі пасажирський мікроавтобус зіштовхнувся із вантажівкою, одна людина отримала травми

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня близько 6:30 на 78 км автодороги Київ-Чоп, у Житомирському районі. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, відбулося зіткнення маршрутного автобуса "Volkswagen LT" та вантажівки "Mercedes-Benz", що рухалися у попутному напрямку. У результаті транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а водія мікроавтобуса затисло у салоні. Рятувальники допомогли звільнити 29-річного чоловіка, після чого його передали медикам "швидкої".

За попередньою інформацією, пасажири "Volkswagen" травм не отримали та, пересівши в інший транспортний засіб, продовжили свій шлях.


У Житомирському районі пасажирський мікроавтобус зіштовхнувся із вантажівкою, одна людина отримала травми
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