У Житомирському районі пасажирський мікроавтобус зіштовхнувся із вантажівкою, одна людина отримала травми

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня близько 6:30 на 78 км автодороги Київ-Чоп, у Житомирському районі. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо, відбулося зіткнення маршрутного автобуса "Volkswagen LT" та вантажівки "Mercedes-Benz", що рухалися у попутному напрямку. У результаті транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а водія мікроавтобуса затисло у салоні. Рятувальники допомогли звільнити 29-річного чоловіка, після чого його передали медикам "швидкої".
За попередньою інформацією, пасажири "Volkswagen" травм не отримали та, пересівши в інший транспортний засіб, продовжили свій шлях.
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