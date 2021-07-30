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У Житомирі на перехресті Покровської та проспекту Незалежності сталась ДТП за участі трьох легковиків

ДТП за участі 3 автомобілів трапилось сьогодні на перехресті Покровської та Незалежності, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

Сьогодні, близько 8-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих за участі легкового автомобіля Toyota, Volkswagen та Mitsubishi, що сталася на перехресті вулиці Покровської та проспекту Незалежності.

Потерпілих осіб немає. Рух не ускладнено.

На водія автомобіля Volkswagen та водія Mitsubishi патрульні поліцейські оформили протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що стало причиною ДТП) КУпАП.
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