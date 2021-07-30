За минулу добу на Житомирщині 29 нових випадків Covid-19
- 30.07.2021, 09:43,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 29 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 30.07.2021 (за минулу добу – 29 липня) зареєстровано 29 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88803 випадки захворювання, 86781 людина одужала, 1804 випадки закінчились летально.
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