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У Житомирі патрульні врятували жінку, яка намагалась стрибнути з підвісного мосту

Сьогодні опівдні патрульні поліцейські врятували жінку, яка мала намір стрибнути з підвісного мосту, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

Близько 12-ї години охоронці порядку отримали повідомлення про спробу самогубства.
Найближчий екіпаж оперативно вирушив на місце події.

Коли патрульні прибули на місце виклику, виявили за поручнями мосту жінку, яка мала намір покінчити життя самогубством.

Патрульні поліцейські заспокоїли жінку та вмовили не робити необдуманих кроків.
Врятовану передали лікарям швидкої
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