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Президент України Володимир Зеленський переглянув демонстраційні дії ССО ЗСУ з десантування, захоплення ворога та евакуації

Президент України Володимир Зеленський відвідав полігон навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ на Житомирщині, про це повідомили у Офісі Президента, передає Замкова гора.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди та заслухав доповідь командувача ССО Григорія Галагана.

Глава держави також переглянув демонстраційні дії авіаційного компоненту та групи спеціальних операцій з елементами десантування з літака Ан-26, а також груп спеціальних операцій, підрозділів руху опору та авіаційного компоненту з елементами евакуації після успішного виконання бойового завдання.

Володимир Зеленський ознайомився із сучасним озброєнням і технікою військових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також оглянув тактичний операційний центр і центр інформаційно-психологічних операцій.
Президент України Володимир Зеленський переглянув демонстраційні дії ССО ЗСУ з десантування, захоплення ворога та евакуації

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