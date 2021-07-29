Президент України Володимир Зеленський переглянув демонстраційні дії ССО ЗСУ з десантування, захоплення ворога та евакуації

Президент України Володимир Зеленський відвідав полігон навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ на Житомирщині, про це повідомили у Офісі Президента, передає Замкова гора.
Володимир Зеленський вручив державні нагороди та заслухав доповідь командувача ССО Григорія Галагана.
Глава держави також переглянув демонстраційні дії авіаційного компоненту та групи спеціальних операцій з елементами десантування з літака Ан-26, а також груп спеціальних операцій, підрозділів руху опору та авіаційного компоненту з елементами евакуації після успішного виконання бойового завдання.
Володимир Зеленський ознайомився із сучасним озброєнням і технікою військових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також оглянув тактичний операційний центр і центр інформаційно-психологічних операцій.
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