Cтаном на 29 липня на Житомирщині зареєстровано 19 нових підтверджених випадків COVID-19
- 29.07.2021, 09:23,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 19 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію,внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 29.07.2021 (за минулу добу – 28 липня) зареєстровано 19 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88774 випадки захворювання, 86769 людей одужали, 1804 випадки закінчились летально.
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