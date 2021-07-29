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На Житомирщині викрили приватне підприєство, яке щонайменше півтора року займалось незаконною вирубкою лісу

На Житомирщині викрили приватне підприємство, яке з грудня 2020 року займалось незаконною вирубкою дерев, збитки оцінюються у близько 5 млн гривень, передає Замкова гора.

У середу, 28 липня, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, у межах досудового слідства за фактом незаконних порубок дерев у лісах, Головним управлінням Нацполіції в області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України, у Коростенському районі проводяться обшуки на приватних пилорамах та приватному підприємстві, у приміщеннях, будівлях, спорудах, транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів справи.

Наразі невідкладні слідчі дії, зокрема, обшуки, продовжуються. У ході обшуків вже вилучено понад 250 м3 деревини породи дуб без документів про походження, готову ділову деревину та лісопродукцію різної категорії, знаряддя вчинення злочину, зокрема, вантажні автомобілі МАН та Урал, за допомогою яких вантажили та перевозили щойно зрубані 37 колод породи дуб, деревообробне обладнання, бензопили та бухгалтерську документацію з метою вирішення питання щодо накладення на них арешту.

За даними слідства, група осіб, жителі міста Коростеня та Коростенського району, до якої входили власники приватних пилорам та директор приватного підприємства, діючи за попередньою змовою, займалися незаконними порубками у захисних лісових насадженнях ВП "Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень", а також перевезенням, зберіганням та збутом незаконно здобутої деревини.

Установлено, що з грудня 2020 року "чорні лісобізнесмени" незаконно вирубали у лісових насадженнях, розташованих вздовж залізничної колії, що поблизу сіл Великий Ліс та Червона Волока Лугинського (тепер Житомирський) району майже 840 дерев породи дуб, граб і береза вартістю майже 5 млн грн.
Злочинну діяльність припинено після безпосередньої рубки деревини породи дуб та спробі її транспортування вантажним автомобілем.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюється причетність осіб до інших незаконних порубок лісу та остаточні збитки, заподіяні державним інтересам і довкіллю.
На Житомирщині викрили приватне підприєство, яке щонайменше півтора року займалось незаконною вирубкою лісу


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