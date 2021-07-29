У Коростені вантажівка врізалась у фуру - тіло водія із понівеченої кабіни діставали рятувальники

У Коростені вантажівка-холодильник вразалась у фуру, внаслідок ДТП водій вантажного автомобіля загинув на місці, про це повідомили у Коростенській РДА, передає Замкова гора.
Аварія сталась вчора близько 18:20 год. на вулиці Сергія Кемського. Попередньо відомо, що водій на автомобілі IVECO не впорався з керуванням і здійснив зіткнення в задню частину вантажного автомобіля, за допомогою гідравлічного інструменту водія деблоковано з понівеченого автомобіля та передано до карети швидкої допомоги, після чого медики констатували смерть водія.
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