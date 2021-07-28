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На полігоні під Житомиром розпочались змагання снайперів-десантників

На полігоні під Житомиром розпочались змагання за звання найсильнішої снайперської пари серед підрозділів десантно-штурмових військ, повідомляє кореспондент Замкової гори.

Снайперські пари з усіх підрозділів ДШВ змагаються у стрільбі із пістолетів та снайперських гвинтівок. Стріляють на різні дистанції та з різних положень, інколи максимально необладнаних та незручних.

"Головне - це спиною, буквально відчувати свого партнера, тому що від нього залежить не лише влучний постріл і, відповідно, виконання завдання, а й життя всієї пари снайперської. Тому найголовніше для снайпера - це його напарник та порядок у абсолютно всьому - від своєї голови до дрібничок у кишенях", - говорить учасник змагань.

Змагання триватимуть протягом двох днів. За його результатами визначать найсильніших снайперів, з яких сформують збірну команду десантників. Вона поїде змагатись на Чемпіонат Збройних сил України.

"Це звичайно обмін своїм безцінним досвідом, так як всі учасники змагань – це не спортсмени стрілки, а постійно у своїй службовій діяльності виконують бойові завдання. Друге – це підвищення своєї майстерності, кожен учасник знає, що найкраще тренування – це участь у таких змаганнях", - говорить заступник головного судді змагань Володимир.
На полігоні під Житомиром розпочались змагання снайперів-десантників



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