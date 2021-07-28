У Ємільчинській громаді автобус збив двох велосипедистів

Уночі 28 липня неподалік с. Підлубів автобусом було травмовано двох велосипедистів. Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Попередньо, близько 2:10 водій автобуса "Shaolin", 60-річний житель м. Олевська, рухаючись у напрямку смт Ємільчиного, здійснив наїзд на двох чоловіків, що на велосипедах рухалися у попутному напрямку.
У результаті ДТП велосипедисти, 34-річний житель смт Ємільчиного та 18-річний житель с. Підлубів, отримали травми та були ушпиталені до Житомирської обласної лікарні.
Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.