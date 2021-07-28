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На Житомирщині легковик врізався у вантажівку, водій загинув

У результаті зіткнення кросовера з вантажівкою, що сталося вранці 28 липня, травми, несумісні з життям, отримав житель Рівненщини. Нині поліцейські відділення №1 Коростенського РУП встановлюють всі обставини події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, близько 4:50 на 116 км автодороги Київ – Ковель – Ягодин, неподалік с. Головки Чоповицької громади, водій автомобіля "Hyundai Santa Fe", 21-річний житель Рівненської області, рухаючись автошляхом, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з причепом припаркованого автомобіля "DAF", за кермом якого перебував 51-річний житель Одещини.

У результаті ДТП водій "Hyundai" загинув на місці події. Керманича вантажівки з травмами доставили до Малинської райлікарні.

Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.



На Житомирщині легковик врізався у вантажівку, водій загинув
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