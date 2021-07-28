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На Житомирщині через негоду знеструмлено 15 населених пунктів

Через негоду на Житомирщині знеструмлено 15 населених пунктів, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

Станом на 7 год. 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях (Львівська – 18, Київська – 16, Житомирська – 15, Волинська – 10 та Чернігівська – 6). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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