На Житомирщині через негоду знеструмлено 15 населених пунктів
- 28.07.2021, 12:03,
- Житомирщина
Через негоду на Житомирщині знеструмлено 15 населених пунктів, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора
.
Станом на 7 год. 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях (Львівська – 18, Київська – 16, Житомирська – 15, Волинська – 10 та Чернігівська – 6). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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