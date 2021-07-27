На Житомирщині зіштовхнулись Hyundai та Opel, травми отримали четверо людей, серед них дитина
- 27.07.2021, 13:48,
- Житомирщина
Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 липня близько 19:00 на автошляху Житомир – Виступовичі, поблизу с. Андріївки Черняхівської територіальної громади. Серед травмованих троє дорослих та дитина, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Попередньо, водій автомобіля "Hyundai Accent", 42-річний житель смт Нової Борової, рухаючись у напрямку смт Черняхова, зіткнувся із зустрічним автомобілем "Opel Vectra" під керуванням 42-річного жителя м. Коростеня.
Унаслідок ДТП травми отримали обидва водії, а також пасажири "Opel Vectra": 42-річна жінка та 9-річний хлопчик, жителі Коростенського району. Усіх було доставлено у лікувальні заклади.
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