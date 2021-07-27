На Житомирщині мотоцикліст зіштовхнувся із деревом, керманич загинув на місті

Повідомлення про травмування людини у дорожньо-транспортній пригоді надійшло до поліції 26 липня близько 19:45 від медиків. Як з’ясувалось, поблизу с. Турчинки Новоборівської територіальної громади загинув місцевий житель. Нині триває встановлення всіх обставин події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо, водій мотоцикла МТ-10, 39-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку смт Нової Борової, поблизу с. Турчинки не впорався з керуванням, виїхав за межі автошляху та зіткнувся з деревом.
Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.