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На Житомирщині мотоцикліст зіштовхнувся із деревом, керманич загинув на місті

Повідомлення про травмування людини у дорожньо-транспортній пригоді надійшло до поліції 26 липня близько 19:45 від медиків. Як з’ясувалось, поблизу с. Турчинки Новоборівської територіальної громади загинув місцевий житель. Нині триває встановлення всіх обставин події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій мотоцикла МТ-10, 39-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку смт Нової Борової, поблизу с. Турчинки не впорався з керуванням, виїхав за межі автошляху та зіткнувся з деревом.

Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.


На Житомирщині мотоцикліст зіштовхнувся із деревом, керманич загинув на місті
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