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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 8 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 8 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію,внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 27.07.2021 (за минулу добу – 26 липня) зареєстровано 8 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88748 випадків захворювання, 86718 людей одужали, 1803 випадки закінчились летально.
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