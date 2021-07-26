У Черняхові 18-річний юнак потрапив під потяг
- 26.07.2021, 11:13,
- Житомирщина
Повідомлення про подію надійшло до поліції на світанку 25 липня. Унаслідок наїзду локомотивом травму ноги отримав місцевий житель, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Попередньо, близько 4:40 у смт Черняхові неподалік залізничного переїзду локомотив здійснив наїзд на юнака, який знаходився на коліях.
У результаті пішохід, 18-річний місцевий житель, отримав травми та був ушпиталений до місцевої лікарні.
Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події.
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