На Житомирщині мотоцикл врізався у електроопору, загинули двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 25 липня на автодорозі Брусилів – Андрушівка, поблизу залізничної станції Скочище Брусиліської територіальної громади. У результаті зіткнення з електроопорою тяжкі травми отримали двоє людей. Поліція встановлює всі обставини, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Попередньо, близько 17:45 водій мотоцикла "Hyosung", 25-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку с. Скочища, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою.
У результаті ДТП водій отримав множинні травми та помер під час надання медичної допомоги у кареті «швидкої». Пасажир мотоцикла, 20-річний житель с. Скочища, з травмами був доставлений до реанімаційного відділення Брусилівської райлікарні. На жаль, не зважаючи на зусилля медиків, уранці 26 липня хлопець помер.
Нині поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події та закликають водіїв двоколісних транспортних засобів суворо дотримуватися Правил дорожнього руху та особистої безпеки.
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