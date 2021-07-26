У Житомирі чоловік залишив на території пакет та сказав, що у ньому вибухівка - повідомлення виявилось хибним

Подія сталась на світанку 26 липня. На територію однієї з установ обласного центру зайшов невідомий чоловік, залишив пакет і заявив, що в ньому вибухівка. Поліцейські перевірили вміст пакунку, жодних небезпечних предметів або речовин у ньому не виявилось. Нині чоловік дає свідчення у поліцейському відділку. Розпочато кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Близько 4 ранку до Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення з однієї з міських установ. Її працівники розповіли про невідомого чоловіка, який кілька хвилин тому зайшов на територію із поліетиленовим пакунком, заявив про вибухівку і залишив його.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського райуправління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та патрульні. Робота установи була тимчасово припинена, з приміщень були евакуйовані 6 працівників, які там знаходились на той час. Також правоохоронці тимчасово обмежували рух транспорту по прилеглій до установи міській вулиці.
Фахівці вибухотехнічної служби провели огляд території. Потенційно небезпечний пакунок було дистанційно частково знищено. Жодних загрозливих для людей предметів чи речовин у ньому не виявилось. Пакет містив особисті речі.
У той же час чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у протиправних діях, виявили та затримали патрульні поліцейські. Це 32-річний житель м. Житомира. Нині він доставлений до райуправління поліції, де дає свідчення правоохоронцям. Вирішується питання про взяття його під варту у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.
Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.
Із соціальних мереж стало відомо, що подія сталась на території житомирського ТТУ, що на вулиці Корольова.