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У Житомирі поліцейські затримали мотоцикл, який викрали на території Італії

Мотоцикл, що перебуває в розшуку в Італії, виявили патрульні поліцейські, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

Вчора вдень під час патрулювання вулиці Бульби-Боровця інспектори патрульної поліції помітили мотоцикл Honda, що рухався без номерних знаків.

Патрульні зупинили транспортний засіб та під час перевірки Vin-коду мотоцикла встановили, що він перебуває в розшуку у зв'язку з викраденням його в Італії.

Для фіксації події та подальшої правової кваліфікації патрульні викликали слідчих Житомирського районного управління поліції.
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