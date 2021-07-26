Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:38 – Українська фехтувальниця Харлан програла в першому поєдинку і покинула Олімпіаду 
  • 09:35 – У Хорватії перекинувся автобус, загинули десять чоловік 
  • 09:32 – Коронавірус в регіонах України: у п’яти областях не зафіксували жодного нового випадку 
  • 09:29 – Ще одна країна ЄС відкрила кордони для українців 
  • 09:27 – Лісові пожежі в США дісталися житлових будинків: жителів евакуюють 

На п'яти ділянках траси "Київ-Чоп" на території Житомирщини запрацюють камери фіксації порушень ПДР

З 12-ї години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

На території Житомирщини камери запрацюють на таких ділянках:

- на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)

Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками.
На п'яти ділянках траси "Київ-Чоп" на території Житомирщини запрацюють камери фіксації порушень ПДР
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На автодорозі «Київ — Чоп» в напрямку Житомира сталося ДТП з фурами
» У ДТП під Житомиром загинули 10 осіб, ще 10 - травмовані
» На двох міжнародних автотрасах, які проходять через Житомирщину, знову обмежили рух вантажівок
» У напрямку міста Бердичів триває ремонт дорожнього покриття
» Шляхи області від снігу розчищає більше 70-ти механізмів та знову введено обмеження в’їзду до Києва
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Українська фехтувальниця Харлан програла в першому поєдинку і покинула Олімпіаду
Коронавірус в регіонах України: у п’яти областях не зафіксували жодного нового випадку
Ще одна країна ЄС відкрила кордони для українців
Бойовики 11 разів порушили режим тиші, двоє військових поранено - штаб ООС
Понад 3 мільйони українців вакциновані від коронавірусу
У Хорватії перекинувся автобус, загинули десять чоловік
Лісові пожежі в США дісталися житлових будинків: жителів евакуюють
Після заяв Лукашенка про “зачистку” в Білорусі ліквідують пів сотні громадських організацій
Двоє людей постраждали під час стрілянини в центрі Вашингтона
У Токіо офіційно стартують Олімпійські ігри
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора