На п'яти ділянках траси "Київ-Чоп" на території Житомирщини запрацюють камери фіксації порушень ПДР

З 12-ї години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
На території Житомирщини камери запрацюють на таких ділянках:
- на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год) - на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год) - на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год) - на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год) - на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)
Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками.
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