Станом на 26 липня на Житомирщині зареєстровано 17 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію,летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 26.07.2021 (за минулу добу – 25 липня) зареєстровано 17 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88740 випадків захворювання, 86669 людей одужали, 1802 випадки закінчились летально.