Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:14 – Понад 3 мільйони українців вакциновані від коронавірусу 
  • 09:12 – Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь 10 разів, обстріляли житловий сектор Мар'їнки 
  • 09:10 – В Кривому Розі вночі горів будинок престарілих 
  • 09:07 – Перша медаль близько. Українська рекордсменка Білодід вийшла до півфіналу олімпійського турніру з дзюдо 
  • 09:03 – Після заяв Лукашенка про “зачистку” в Білорусі ліквідують пів сотні громадських організацій 

У Житомирському районі розшукують 13-річну дівчину, яка пішла з дому і не повернулась

У Житомирському районі розшукують 13-річну дівчину, яка пішла з дому і не повернуласьПоліцейські відділу №1 Житомирського районного управління встановлюють місце знаходження 13-річної Наталії Горкуши, жительки с. Троковичів Оліївської територіальної громади. 23 липня дівчинка пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Прикмети зниклої: на зріст близько 155 см, середньої тілобудови, волосся русяве, зачіска під каре, очі блакитні.

Була одягнена: у спортивний костюм темно-зеленого кольору, жовту футболку, бордові босоніжки. При собі має рюкзак зі шкірозамінника чорного кольору.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирі розшукують 25-річну дівчину, яка місяць тому пішла з дому та досі не повернулася (ФОТО)
» На Житомирщині розшукують жінку, яка ще у червні поїхала на роботу до столиці та не повернулась
» У Житомирі розшукують 15-річну дівчину, яка втекла із центру соціально-психологічної реабілітації
» На Житомирщині поліція повернула додому 17-річного юнака і нині розшукує 15-річну Вікторію Чупринську
» Увага! Житомирська поліція розшукує 16-річну дівчину
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Понад 3 мільйони українців вакциновані від коронавірусу
Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь 10 разів, обстріляли житловий сектор Мар'їнки
В Кривому Розі вночі горів будинок престарілих
Перша медаль близько. Українська рекордсменка Білодід вийшла до півфіналу олімпійського турніру з дзюдо
Зеленський призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки
Після заяв Лукашенка про “зачистку” в Білорусі ліквідують пів сотні громадських організацій
Двоє людей постраждали під час стрілянини в центрі Вашингтона
У Токіо офіційно стартують Олімпійські ігри
Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон
Вперше за президентства Байдена. США нанесли авіаудар по Сомалі
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора