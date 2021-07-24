У Житомирському районі розшукують 13-річну дівчину, яка пішла з дому і не повернулась

Поліцейські відділу №1 Житомирського районного управління встановлюють місце знаходження 13-річної Наталії Горкуши, жительки с. Троковичів Оліївської територіальної громади. 23 липня дівчинка пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Прикмети зниклої: на зріст близько 155 см, середньої тілобудови, волосся русяве, зачіска під каре, очі блакитні.
Була одягнена: у спортивний костюм темно-зеленого кольору, жовту футболку, бордові босоніжки. При собі має рюкзак зі шкірозамінника чорного кольору.