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На Житомирщині матір на тиждень залишила самих чотирьох дітей, а сама "гуляла" у сусідньому селі

У п’ятницю, 23 липня, ювенальним прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом завідомого залишення без допомоги малолітніх дітей матір’ю, яка зобов'язана була піклуватися про них (ч.1 ст. 135 КК України), - про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора.

Установлено, що 38-річна жителька Новоград-Волинського району, матір чотирьох дітей, 15, 14, 10 та 7 років, залишивши своїх доньок, пішла у сусіднє село до знайомих, у компанії яких відпочивала та вживала алкогольні напої.

Увесь цей час – шість днів – доглядала та турбувалася за своїми меншими сестричками 15-річна донька. Однак дівчині необхідно було вже їхати на навчання, тому вона й звернулася до поліції, щоб допомогли розшукати матір.

Наразі стосовно "горе-матері", за неналежне виконання батьківських обов’язків, складено адміністративний протокол.

Також встановлено, що цьогоріч, з травня по липень, жінка неодноразово йшла «гуляти» та залишала малолітніх напризволяще.

З огляду на виявлені обставини, ювенальним прокурором готується лист до Служби у справах дітей Стриївської ОТГ щодо вирішення питання про позбавлення жінки батьківських прав.

Крім цього, ювенальним прокурором ініційовано проведення службової перевірки щодо неналежного виконання своїм службових обов’язків посадовими особами Служби у справах дітей.
Матеріали кримінального провадження передано до Новоград-Волинського райвідділу поліції для проведення досудового розслідування.
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