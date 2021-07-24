За минулу добу на території області зафіксовано 3 нові випадки Covid-19
- 24.07.2021, 09:18,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 3 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію,летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 23.07.2021 (за минулу добу – 23 липня) зареєстровано 3 нових підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88713 випадків захворювання, 86658 людей одужали, 1801 випадок закінчився летально.
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