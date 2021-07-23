Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 15:36 – Зеленський призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки 
  • 15:33 – Двоє людей постраждали під час стрілянини в центрі Вашингтона 
  • 09:04 – Генпрокуратура Молдови звинуватила українські держустанови у викраденні судді Чауса 
  • 09:02 – У Токіо офіційно стартують Олімпійські ігри 
  • 09:00 – НАБУ повідомило, що спіймало на хабарі заступника голови Харківської облради 

У Житомирі жінка із вікна викинула кішку, тварина загинула, а за справу взялась поліція

До поліції 22 липня надійшло повідомлення про знущання з тварини в одному з багатоквартирних будинків обласного центру. Мешканці багатоповерхівки звинувачують у цьому свою 58-річну сусідку. В обставинах наразі розбираються поліцейські у рамках розпочатого кримінального провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Жителі багатоквартирного будинку, що по вулиці Михайла Грушевського в обласному центрі, стверджують, що їх сусідка викинула кішку з вікна п’ятого поверху. Від отриманих травм тварина загинула.

За словами сусідів, жінка постійно жорстоко поводиться з тваринами, які живуть у неї в помешканні. І подібна ситуація сталася не вперше.

Однак сама власниця квартири категорично це заперечує і поліцейським розповіла інше: кошеня, ймовірно, саме вистрибнуло у відчинене вікно.

Відтак за цим фактом нині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України та шукають очевидців протиправних дій.

Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства жорстоке поводження з тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, тягне за собою покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині мотоцикліст врізався у велосипедистку, 38-річна жінка загинула на місці
» Поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження банерів Пластового центру у Житомирі
» У Житомирі 14-річний підліток випав з вікна після виховної розмови із батьками
» У Житомирському районі під колесами вантажівки загинула 72-річна жінка
» На Житомирщині легковик врізався у фуру, одна людина загинула
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Зеленський призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки
Генпрокуратура Молдови звинуватила українські держустанови у викраденні судді Чауса
НАБУ повідомило, що спіймало на хабарі заступника голови Харківської облради
Офіс президента назвав теми, які Зеленський планує обговорити з Байденом під час першої зустрічі
Наслідки негоди в Україні - знеструмлені населені пункти, повалені дерева, загиблі та травмовані люди
Двоє людей постраждали під час стрілянини в центрі Вашингтона
У Токіо офіційно стартують Олімпійські ігри
Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон
Вперше за президентства Байдена. США нанесли авіаудар по Сомалі
Угода між США і ФРН щодо "Північного потоку-2": обіцянки транзиту і грошей для Києва
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора