У Житомирі жінка із вікна викинула кішку, тварина загинула, а за справу взялась поліція

До поліції 22 липня надійшло повідомлення про знущання з тварини в одному з багатоквартирних будинків обласного центру. Мешканці багатоповерхівки звинувачують у цьому свою 58-річну сусідку. В обставинах наразі розбираються поліцейські у рамках розпочатого кримінального провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Жителі багатоквартирного будинку, що по вулиці Михайла Грушевського в обласному центрі, стверджують, що їх сусідка викинула кішку з вікна п’ятого поверху. Від отриманих травм тварина загинула.
За словами сусідів, жінка постійно жорстоко поводиться з тваринами, які живуть у неї в помешканні. І подібна ситуація сталася не вперше.
Однак сама власниця квартири категорично це заперечує і поліцейським розповіла інше: кошеня, ймовірно, саме вистрибнуло у відчинене вікно.
Відтак за цим фактом нині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України та шукають очевидців протиправних дій.
Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства жорстоке поводження з тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, тягне за собою покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.