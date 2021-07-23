У Житомирі через ремонтні роботи перекриють частину вулиці Лесі Українки
- 23.07.2021, 15:27,
- Житомирщина
Через проведення ремонтних робіт перекриють частину вулиці Лесі Українки, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
.
З 26 липня КП "Житомиртеплокомуненерго" здійснюватиме планові ремонтні роботи на мережах централізованого опалення на проїжджій частині дороги від вул. Лесі Українки, 19 до перехрестя вул. Лесі Українки – вул. Юрка Тютюнника, у зв’язку з чим буде перекрито рух транспорту в обох напрямках.
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