Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 15:36 – Зеленський призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки 
  • 15:33 – Двоє людей постраждали під час стрілянини в центрі Вашингтона 
  • 09:04 – Генпрокуратура Молдови звинуватила українські держустанови у викраденні судді Чауса 
  • 09:02 – У Токіо офіційно стартують Олімпійські ігри 
  • 09:00 – НАБУ повідомило, що спіймало на хабарі заступника голови Харківської облради 

Податківці ліквідували підпільний цех на Житомирщині, де виготовляли безакцизні цигарки та алкоголь

Працівниками податкової міліції Житомирщини, під процесуальним керівництвом житомирської обласної прокуратури ліквідовано підпільний цех у якому нелегально вироблялись фальсифіковані алкогольні напої, а також знешкоджено мережу реалізації цигарок без марок акцизного збору, про це повідомили у ГУ ДФС області, передає Замкова гора.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.204 КК України щодо осіб, які організували незаконне виготовлення, збут та транспортування з метою збуту фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, та реалізацію цигарок без марок акцизного збору.

В рамках розслідування кримінального провадження співробітниками податкової міліції проведено 5 санкціонованих судом обшуків в торгівельних точках, транспортних засобах та приватних володіннях організаторів злочиннного промислу.

В результаті проведених обшуків виявлено та вилучено майже 14 тис.пачок цигарок марок " UT", "NZ", " ПРИМА", " MARLBORO", "MARVEL", "NERO", "MARSHALL", "LD", "LACKU STRIKE", " ROTHMANS", "KENT", "DOVE", папір для виготовлення цигарок, гільзи, лійки, шланги, насоси, каністри, ПЕТ-тару, бочки з рідиною із характерним запахом спирту, чорнові записи, мобільні пристрої, оргтехніку, автомобіль.

Збут фальсифікату проводився через розгалужену мережу посередників за готівку, а також через мережу інтернет.

Загальна вартість вилучених із незаконного обігу товаро-матеріальних цінностей становить понад 1.2 млн.грн.
Податківці ліквідували підпільний цех на Житомирщині, де виготовляли безакцизні цигарки та алкоголь


рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Прокуратурою Житомирщини спільно із податківцями виявлено та вилучено тютюнові вироби та майже 3,5 тонни алкоголю
» Заробили майже 2 мільйони гривень на тендерах для Міноборони, на Житомирщині викрили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами
» У Малині вилучено 3,5 тонни незаконно виготовленого алкоголю та тютюнових виробів
» На Житомирщині алкоголь виготовляли у приміщенні колишнього тракторного парку
» У Житомирі у ході обшуків податківці вилучили 1,2 млн грн незаконно конвертованих коштів
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Зеленський призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки
Генпрокуратура Молдови звинуватила українські держустанови у викраденні судді Чауса
НАБУ повідомило, що спіймало на хабарі заступника голови Харківської облради
Офіс президента назвав теми, які Зеленський планує обговорити з Байденом під час першої зустрічі
Наслідки негоди в Україні - знеструмлені населені пункти, повалені дерева, загиблі та травмовані люди
Двоє людей постраждали під час стрілянини в центрі Вашингтона
У Токіо офіційно стартують Олімпійські ігри
Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон
Вперше за президентства Байдена. США нанесли авіаудар по Сомалі
Угода між США і ФРН щодо "Північного потоку-2": обіцянки транзиту і грошей для Києва
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора