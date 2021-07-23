Податківці ліквідували підпільний цех на Житомирщині, де виготовляли безакцизні цигарки та алкоголь

Працівниками податкової міліції Житомирщини, під процесуальним керівництвом житомирської обласної прокуратури ліквідовано підпільний цех у якому нелегально вироблялись фальсифіковані алкогольні напої, а також знешкоджено мережу реалізації цигарок без марок акцизного збору, про це повідомили у ГУ ДФС області, передає Замкова гора.
Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.204 КК України щодо осіб, які організували незаконне виготовлення, збут та транспортування з метою збуту фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, та реалізацію цигарок без марок акцизного збору.
В рамках розслідування кримінального провадження співробітниками податкової міліції проведено 5 санкціонованих судом обшуків в торгівельних точках, транспортних засобах та приватних володіннях організаторів злочиннного промислу.
В результаті проведених обшуків виявлено та вилучено майже 14 тис.пачок цигарок марок " UT", "NZ", " ПРИМА", " MARLBORO", "MARVEL", "NERO", "MARSHALL", "LD", "LACKU STRIKE", " ROTHMANS", "KENT", "DOVE", папір для виготовлення цигарок, гільзи, лійки, шланги, насоси, каністри, ПЕТ-тару, бочки з рідиною із характерним запахом спирту, чорнові записи, мобільні пристрої, оргтехніку, автомобіль.
Збут фальсифікату проводився через розгалужену мережу посередників за готівку, а також через мережу інтернет.
Загальна вартість вилучених із незаконного обігу товаро-матеріальних цінностей становить понад 1.2 млн.грн.
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