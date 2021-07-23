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У житомирському слідчому ізоляторі від множинних травм та переломів помер ув'язнений, у прокуратурі розпочали три кримінальних провадження

Житомирською обласною прокуратурою, за результатами перевірки факту смерті ув’язненого у слідчому ізоляторі виправної колонії, що у місті Житомирі, відповідно до висновку судово-медичного експерта (від 19.07.2021), встановлено, що причиною смерті стала тупа травма грудної клітки, множинні переломи ребер з ушкодженням легень, шок тощо, про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, передає Замкова гора.

Разом з тим, фельдшером міської медчастини філії "Центру охорони здоров’я ДКВС України" в області 18.07.2021, у день трагічної події, констатовано смерть цього ув’язненого з попереднім діагнозом – гостра сердечна недостатність.

Виходячи з виявлених перевіркою обставин, Житомирською окружною прокуратурою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Крім цього, окружною прокуратурою розпочато ще два кримінальних провадження, а саме, за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками міської медчастини філії держустанови "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в області та за фактом неналежного виконання службовими особами Житомирської установи виконання покарань своїх службових обов'язків щодо забезпечення належної охорони та нагляду за ув’язненими (відповідно, ч. 1 ст. 140 та ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі матеріали проваджень об’єднані в одне провадження, яке скероване до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, для проведення досудового розслідування.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура.
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