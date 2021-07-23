Станом на 23 липня на території Житомирщини зареєстровано 13 нових підтверджених випадків COVID-19
- 23.07.2021, 09:06,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 13 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію,летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 23.07.2021 (за минулу добу – 22 липня) зареєстровано 13 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88710 випадків захворювання, 86647 людей одужали, 1801 випадок закінчився летально.
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