Під Житомиром під колесами вантажівки травми отримала мотоциклістка
- 22.07.2021, 11:32,
- Житомирщина
Поліція розслідує обставини травмування мотоциклістки у ДТП під Житомиром, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Попередньо, водій автомобіля "Iveko", 61-річний житомирянин, рухаючись у напрямку обласного центру, вчинив зіткнення з мотоциклом "Honda Lead" під керуванням 19-річної місцевої жительки, яка рухалась попереду автівки.
У результаті ДТП мотоциклістка отримала травми, з якими її було госпіталізовано до лікарні.
Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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