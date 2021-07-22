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Під Житомиром під колесами вантажівки травми отримала мотоциклістка

Поліція розслідує обставини травмування мотоциклістки у ДТП під Житомиром, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій автомобіля "Iveko", 61-річний житомирянин, рухаючись у напрямку обласного центру, вчинив зіткнення з мотоциклом "Honda Lead" під керуванням 19-річної місцевої жительки, яка рухалась попереду автівки.

У результаті ДТП мотоциклістка отримала травми, з якими її було госпіталізовано до лікарні.

Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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