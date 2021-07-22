У центрі Житомира зіштовхнулись Seat та Opel, водія Opel ушпиталили до лікарні

Сьогодні, о 05:45 інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на перехресті вулиць Покровської та М. Грушевського трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
На місці події патрульні встановили, що ДТП сталася за участю автомобілів Seat та Opel.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Opel, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до міської лікарні.
Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.
На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин події. Рух був частково ускладнений.
Патрульні поліцейські забезпечували охорону місця події та регулювання дорожнього руху.
Водії, будьте відповідальними, сумлінно дотримуйтеся вимог правил дорожнього руху.
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