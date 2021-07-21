На Житомирщині виявили нелегальну пересувну АЗС

Cпівробітниками податкової міліції Житомирщини виявлено чергову мобільну нелегальну АЗС, на якій проводилось незаконне зберігання та реалізація дизельного пального, про це повідомили у пресслужбі ГУ ДФС області, передає Замкова гора.
Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області виявлено та нейтралізовано нелегальний мобільний пересувний пункт реалізації дизельного пального.
Незаконна заправна станція дислокувалась в одному з населених пунктів Житомирської області. Продукція сумнівної якості реалізовувалась дрібнооптовими партіями, за готівку, через мережу посередників та безпосередньо кінцевим споживачам, без будь-яких дозвільних документів, ліцензій та сертифікатів відповідності.
В ході перевірки, з незаконного обігу вилучено заправно-розподільну станцію, ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, шланги, лійки, витратовимірники, паливно-роздавальний двигун, автомобіль "Фольксваген", дизельне пальне - всього товаро-матеріальних цінностей на загальну суму більше 500 тисяч гривень.
Правоохоронцями складено адміністративний протокол за ч.1 ст.164 КУпАП України.
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