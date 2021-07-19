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17-річну дівчину, яка поїхала до Києва на заробітки та зникла, розшукали в Одесі

17-річну дівчину, яка зникла 9 липня, поїхавши на заробітки до Києва, знайшли в Одесі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Дівчина, за словами її матері, 9 липня поїхала до Києва на підробіток. Однак останні дні перестала виходити на зв'язок. Тож поліцейські розшукують юнку та просять громадян повідомити будь-яку інформацію щодо місця її перебування.

Повідомлення про безвісне зникнення 17-річної дівчини надійшло до поліції від її матері увечері 19 липня. Вікторія разом із сім'єю проживає у м. Коростишеві. За свідченням заявниці, 9 липня її донька поїхала до столиці на підробіток. Увесь цей час жінка спілкувалась із нею телефоном. Однак упродовж останніх днів дівчина не виходить на зв'язок і про її місце перебування рідним нічого не відомо.

Уночі 21 липня поліцейські знайшли дівчину. Вона якраз прибула потягом до Києва з Одеси . На пероні її вже чекали правоохоронці та рідні. З юначкою усе гаразд. Нині ювенальні поліцейські працюють у родині.
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