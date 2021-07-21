Станом на 21 липня на Житомирщині зареєстровано 10 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 10 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних наслідками хвороби, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 21.07.2021 (за минулу добу – 20 липня) зареєстровано 10 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88686 випадків захворювання, 86601 людина одужала, 1801 випадок закінчився летально.