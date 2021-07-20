На Житомирщині патрульні поліцейські зупинили Тойоту, водій якої перевищив швидкість на 132 км/год км

Водія, що перевищив швидкість на 132 км/год - притягнено до відповідальності, про це повідомили у патрульній поліції області, передає Замкова гора.
Вчора, під час несення служби на автодорозі Київ - Чоп, а саме здійснення контролю швидкісного режиму у селі Нова Романівка патрульні поліцейські зафіксували, що водій автомобіля Toyota рухався населеним пунктом зі швидкістю 182 км/год.
Інспектори патрульної поліції негайно зупинили транспортний засіб.
Надалі патрульні винесли адміністративну постанову за перевищення швидкості на 132 км/год, адже дозволена швидкість на даному відрізку дороги - 50 км/год.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.