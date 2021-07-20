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На Овруччині водій мопеда врізався у вантажівку "Урал" - керманич двоколісника загинув на місці

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 липня близько 16:50 поблизу с. Норинська Овруцької територіальної громади. У результаті зіткнення з вантажівкою загинув 25-річний водій мотоцикла. Поліція розпочала досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій мотоцикла "Альфа", 25-річний місцевий житель, виїжджаючи з лісової дороги на автошлях Норинськ – Ігнатпіль, зіштовхнувся з автомобілем "УРАЛ" під керуванням 29-річного жителя Івано-Франківщини, що рухався дорогою у напрямку с. Норинська.

У результаті ДТП мотоцикліст загинув на місці події.

Нині поліцейські встановлюють всі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.


На Овруччині водій мопеда врізався у вантажівку "Урал" - керманич двоколісника загинув на місці
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