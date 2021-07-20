Інженера технагляду підозрюють у службовій недбалості під час перевірки якості ремонтів доріг області, заподіяно збитків на мільйон гривень
- 20.07.2021, 12:15,
- Житомирщина
Інженер з технічного нагляду за якістю виконаних робіт з капітального ремонту сільської дороги у Коростишівському районі, не перевіривши обсяг реально виконаних робіт та якість, завірив своїм підписом і печаткою офіційні документи, надані підрядником. Відтак унаслідок недбалості службової особи з бюджету територіальної громади фірмі-підряднику зайво перераховано 974 тис. грн, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора
.
Капітальний ремонт сільських доріг, відповідно до укладених із сільською радою договорів, проводився підприємством-підрядником протягом 2018 року у двох селах Коростишівського району на загальну суму понад 2,1 млн грн. У кримінальному провадженні фігурують й інші посадові особи, стосовно яких триває досудове розслідування та вирішується питання щодо повідомлення про підозру.
Досудове розслідування проводить відділ поліції №2 Житомирського райуправління поліції, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.
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