Шахраї на 50 тис. гривень ошукали житомирянина, запропонувавши збільшити ліміт картки, а двом пенсіонеркам пропонували за гроші врятувати своїх онуків

Минулої доби дві пенсіонерки з Коростишева та житомирянин втратили чималі суми через шахраїв, яким довірились. Усі обставини правопорушень поліцейські нині з’ясовують у рамках відкритих кримінальних проваджень, водночас застерігаючи інших жителів області від подібних ситуацій, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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На мобільний номер 56-річного житомирянина увечері 19 липня зателефонував незнайомець, який назвався працівником банку. У розмові чоловік був ввічливим та переконливим, запропонувавши послугу із збільшення ліміту користування грошима. Заявник погодився на запропоновані умови та не зчувся, як назвав незнайомцеві усі реквізити своєї картки. У результаті з його рахунку зникли 50 тисяч гривень.
Дві літні жительки м. Коростишева цього ж дня розмовляли телефоном нібито з лікарями. В обох випадках незнайомець повідомляв пенсіонеркам про ДТП та термінові операції їх онук, а відтак необхідність значних коштів. Обидві жінки, не роздумуючи, віддали наявні у них заощадження: у першому випадку – 20 тисяч гривень, а в другому – 11 тисяч гривень. Гроші забирали посередники, приїхавши до місць проживання пенсіонерок.
У цих випадках наразі відкриті кримінальні провадження та тривають розслідування. Загалом же, з початку року в області зафіксовано понад пів тисячі шахрайств, значна частина з них це класичні описані вище схеми.