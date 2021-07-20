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На Житомирщині під час масового святкування ножем поранили чоловіка

На Житомирщині під час масового святкування ножем поранили чоловікаПодія сталась у селищі Іршанську 16 липня. На публічному заході перехожий пожалівся поліцейським на знайомця, який його поранив під час конфлікту. Потерпілого правоохоронці супроводили до медпункту, а за кілька годин розшукали й причетного до поранення чоловіка. Розпочато кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Увечері на вулиці селища, де проходив публічний захід, поліцейські офіцери місцевої громади помітили чоловіка в одязі з бурими плямами. Під час спілкування з правоохоронцями, як з’ясувалось, 36-річний житель селища пожалівся на свого знайомця, який гострим предметом поранив йому передпліччя. Таким чином, за словами потерпілого, вони з’ясовували особисті стосунки.

Пораненого чоловіка поліцейські доправили до медичного пункту для надання йому необхідної допомоги. Усі відомості про подію зафіксували працівники слідчо-оперативної групи Коростенського райуправління поліції.

Водночас уже за кілька годин поліцейські офіцери Іршанської громади встановили місце перебування причетного до події 48-річного місцевого жителя. Про нього відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин. Під час огляду у нього вилучили ніж, яким, ймовірно, і було завдано поранення чоловікові.

Наразі усі обставини поліцейські з’ясовують у ході розпочатого досудового розслідування за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

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