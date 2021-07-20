На Житомирщині у водія вантажівки посеред дороги стався інсульт

Вчора, близько 23-ї години, на 194 кілометрі автодороги Київ – Чоп інспектори патрульної поліції помітили вантажівку Daf, яка рухалась з увімкненою аварійною сигналізацією та здійснювала маневри на дорозі зі сторони в сторону, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
Поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого був житель Закарпатської області. Причиною такого дивного руху транспортного засобу було погане самопочуття водія, а саме ознаки, які вказували на інсульт, чоловік не відчував лівої сторони свого тіла.
Охоронці порядку одразу викликали ЕМД Пулинської районної лікарні та, коли медики приїхали, допомогли транспортувати водія в автомобіль швидкої.
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