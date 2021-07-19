На Житомирщині на виробництві загинув чоловік, на іншому підприємстві - працівник отримав травми

Обидві події стались 18 липня на виробничих товариствах у містах Малині та Новограді-Волинському. Працівники отримали тяжкі травми за схожих обставин під час необережного поводження з устаткуванням. У першому випадку чоловіка госпіталізували, у другому – травмований помер на місці події. Розпочаті відповідні розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Близько 8 ранку 18 липня до Новоград-Волинського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що працівника одного із заводів міста затягнуло у стрічку конвеєра. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що подія відбулась під час прибирання працівником заводу свого робочого місця при увімкненому устаткуванні. Ушкодження, отримані 57-річним чоловіком, виявились несумісними з життям. Причину смерті наразі з’ясовують судово-медичні експерти.
Того ж дня до Малинського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 59-річного місцевого жителя із серйозними травмами руки.
Під час з’ясування обставин поліцейські слідчо-оперативної групи встановили, що чоловік отримав ушкодження на робочому місці, у цеху одного із місцевих товариств. Попередньо, він здійснював очистку виробничого устаткування, не зупинивши при цьому його роботу. Тож руку чоловіка затягнуло у стрічку транспортера та пошкодило валом преса.
Відомості за обома вказаними подіями внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Усі обставини та причини встановлюються у рамках кримінальних проваджень.